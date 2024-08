Sharon Verzeni, strade chiuse in tutta la zona: si cerca l'arma del delitto, c'è anche Paolo "Gibba" Campanardi

28 agosto 2024 a

C’è anche Paolo 'Gibba' Campanardi, protagonista del programma televisivo ’Metal Detective', tra le persone impegnate nella ricerca dell’arma del delitto e di altri possibili reperti utili nel parco pubblico di Terno d’Isola. Le ricerche col metal detector si sono estese oltre via Castegnate dove Sharon Verzeni è stata uccisa il 30 luglio notte e abbracciano ogni angolo del paese. A supporto dei carabinieri ci sono i volontari del MU.RE. specializzati nella ricerca di ordigni bellico.

Con i loro metal detector di solito vanno a caccia di reperti bellici e militari, oggi quegli strumenti li stanno utilizzando nelle vie e nel parco di Terno d’Isola (Bg), per ispezionare tombini e anfratti, a caccia innanzitutto del coltello con chi è stata uccisa Sharon, ancora introvabile. I cittadini seguono le ricerche con curiosità e la speranza che la ricerca sia fruttuosa. «Abbiamo paura, bisogna trovare chi è stato o non vivremo tranquilli», dice un cliente del bar della piazza. Già nelle ore immediatamente successive al delitto, i carabinieri avevano cercato l’arma nella via dove Sharon Verzeni è stata uccisa il 30 luglio. Il Comune aveva disposto anche la sospensione della raccolta della spazzatura per agevolare la caccia al grosso coltello così come oggi è stata sbarrata la strada per agevolare le attività di ricerca.