Terni, straniero urina di fronte ai negozi: la rabbia dei cittadini

02 settembre 2024

Da qualche tempo a Terni, i commercianti e i residenti di largo Elia Rossi Passavanti, via Faustini e corso Tacito sono in balia della maleducazione di una persona segnata da particolari difficoltà. L'uomo, un cittadino di origini straniere già noto alle forze dell'ordine locali e ai servizi sanitari, ha urinato in pieno pomeriggio accanto a un supermercato della zona. Ma è solo l'ultimo di una serie di episodi che ha visto il giovane come protagonista. E ora i cittadini chiedono che qualcuno possa sistemare la situazione.