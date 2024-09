Paderno Dugnano, l'ultimo gesto del 17enne sui cadaveri: "Gli ho chiuso gli occhi"

06 settembre 2024 a

a

a

Un ultimo gesto, forse l'unico di pietà per quei familiari che ha trucidato sferrandogli contro decine e decine di coltellate. Il 17enne che ha sterminato la sua famiglia a Paderno Dugnano avrebbe raccontato ai magistrati cosa avrebbe fatto subito dopo l'omicidio: come riporta ilGiorno, dopo aver ammazzato papà Fabio, mamma Daniela e Lorenzo, Riccardo si sarebbe avvicinato ai tre cadaveri e avrebbe passato la mano sugli occhi per chiuderne le palpebre.

Poi il racconto di quel periodo tormentato in cui avrebbe maturato l'idea del delitto: "È da quest’estate che sto male, ma già negli anni scorsi mi sentivo distaccato dagli altri. Forse il debito in matematica può aver influito – ha dichiarato il 17enne –. Ogni tanto i miei genitori mi chiedevano se c’era qualcosa che non andava perché mi vedevano silenzioso, ma io dicevo che andava tutto bene".

"L'unica misura possibile": Paderno Dugnano, il verdetto del Gip e la relazione (agghiacciante) sull'omicidio

E ancora: "Percepivo gli altri come meno intelligenti e spesso non mi trovavo bene in certi ragionamenti o ritenevo che si occupassero e preoccupassero di cose inutili". Poi il racconto torna a quella terribile notte in cui l'orrore ha trovato sfogo nelle mani e nella testa di questo ragazzo. "Loro sicuramente mi hanno parlato – ha aggiunto –, chiedendomi cosa fosse successo e perché avessi l’arma in mano, io però non ricordo se li ho colpiti anche in camera loro". Agli investigatori i parenti hanno parlato di una famiglia "normale" e di un ragazzo "bravo, educato, che aiutava in casa". Ma a quanto pare il ragazzo non era poi così "bravo" visto che ha fatto una mattanza tra le mura di casa...