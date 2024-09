Monte Bianco, l'ultimo messaggio di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli prima di morire

11 settembre 2024 a

Li hanno trovati stretti in un abbraccio, Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco di cui si avevano perso le tracce. Sono stati trovati così, in quello che è stato il loro ultimo gesto d'amore prima di morire insieme.

Di Andrea Galimberti, di 53 anni, comasco, e di Sara Stefanelli, di 41 anni, genovese, non si avevano più notizie da sabato scorso. A individuarli e recuperarli è stato il Peloton d'haute montagne di Chamonix dopo l'ennesimo sorvolo con l'elicottero. Le ricerche nei giorni scorsi erano state bloccate a causa del maltempo. In alta quota si sono accumulati almeno ben 50 centimetri di neve fresca negli ultimi giorni: "Avevamo pensato di lasciare una squadra a piedi sulla vetta - spiega Paolo Comune, responsabile del Soccorso alpino valdostano - con due persone che potessero cercare i dispersi. Ma lassù le condizioni sono troppo pericolose, sia per il vento che rende difficile l'operazione sia per la neve instabile che può provocare valanghe".

La coppia era riuscita a mandare un messaggio ai soccorritori. Un messaggio che oggi fa ancora più male pensando a quanto accaduto: "Non vediamo nulla, veniteci a prendere, rischiamo di morire congelati", avevano detto i due.