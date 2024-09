Dengue, primo caso autoctono a Brescia. Matteo Bassetti: "Quanti sono davvero?"

11 settembre 2024 a

a

a

È arrivato anche in Italia il primo caso autoctono di Dengue registrato in questo 2024. E il noto virologo Matteo Bassetti si sta già chiedendo: "Sarà veramente il primo o ce ne sono molti altri misconosciuti in altre aree del nostro paese?", scrive sui social. E ancora: "Ormai la Dengue è un'infezione da sospettare clinicamente, anche fuori dalle aree endemiche, quando ci sono sintomi sospetti", ha osservato Bassetti. Il primo caso di febbre dengue "autoctono" è stato riscontrato a Brescia. Secondo quanto riferito da Ats è risultata infettata una persona che non ha fatto alcun viaggio all'estero.

Sul caso di Brescia, si apprende che "a seguito della segnalazione del caso sospetto, Ats ha allertato i Comuni che la persona ha dichiarato di aver frequentato per motivi di lavoro e di residenza, i quali hanno provveduto a mettere in atto gli interventi di disinfestazione previsti dai protocolli ministeriali e regionali", si legge nella nota. Il contagio da dengue avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta e non da persona a persona. Il punto è che il paziente contagiato non è mai stato all'estero.

Dengue, epidemia record in 2024: negli Usa alert ai medici

Intanto, a Genova sono scattate, a titolo precauzionale, le misure di profilassi e per abbassare in modo rapido la densità di zanzare tigre, vettore della malattia. Le misure sono attivate secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e Piano regionale di arbovirosi. L'ultimo caso di Dengue "importato" era stato registrato proprio a Genova.