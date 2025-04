Papa Francesco, la teoria di Bassetti: "Mi spiace, non sono d'accordo"

"L’ictus che ha colpito il Papa è strettamente correlato alla sua infezione respiratoria, complessa e a un quadro di comorbidità. Mi dispiace essere in disaccordo con alcuni colleghi che non hanno ricordato il legame tra le infezioni e l’ictus: diversi lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali come ’Stroke', dicono che chi ha avuto o ha in corso una infezione rischia 5 volte di più di avere un ictus. Su quello che ha colpito il Papa, e nessuno può provarlo se non con una autopsia che non faranno, possiamo dire che ha avuto una patologia ictale", condizione neurologica che si verifica quando un’area del cervello non riceve più sangue e ossigeno, causando danni ai tessuti cerebrali, "molto probabile correlata all’infezione polimicrobica ai polmoni che aveva colpito il Santo Padre".