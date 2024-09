Meteo, l'estate è finita: ecco cosa succederà la prossima settimana

14 settembre 2024 a

L'estate ormai è giunta al termine. Viste le basse temperature di questi giorni, è facile intuire che ci stiamo pian piano avvicinando all'autunno. Come suggeriscono le previsioni del meteo, la perturbazione che ha colpito il nostro Paese verrà accompagnata da un campo di alta pressione, che porterà tempo instabile in diverse regioni. Come spiegano gli esperti di 3BMeteo, il vortice di alta pressione del weekend si sposterà per puntare ancora una volta il Mediterraneo e l'Italia durante la prossima settimana.

Questa configurazione sarà innescata dal movimento dell'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale che punterà verso il Mare del Nord e la Scandinavia, collegandosi con un altro anticiclone presente sulla Russia, al di sopra dello stesso vortice. Nel corso della settimana, però, l'anticiclone africano potrebbe puntare nuovamente verso l'Italia, facendo alzare nuovamente le temperature.

Anomalia fredda sull'Italia: dove (e quando) arriva la neve, allerta maltempo

La giornata di lunedì 16 settembre sarà caratterizzata probabilmente da condizioni stabili sulle regioni occidentali, come il Nordovest dell'Italia, la Sardegna e buona parte delle regioni tirreniche. Quelle orientali invece potrebbero essere caratterizzate da piogge a causa dell'influenza del vortice balcanico. Quindi tempo instabile sul versante adriatico e all'estremo Sud. Martedì 17 settembre il vortice balcanico potrebbe guadagnare ulteriore terreno verso Ponente, seppur indebolito, ma coinvolgerebbe buona parte dello Stivale con instabilità che a tratti si presenterebbe anche sulle regioni tirreniche e al Nordovest. Le temperature non subiranno grandi variazioni, se non un lieve calo sulle regioni adriatiche, maggiormente esposte all'instabilità.