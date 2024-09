Brindisi, apre la confezione di wafer e li addenta: all'interno la carcassa di un topo

16 settembre 2024 a

Orrore nel Brindisino. Alcune parti della carcassa di un topo sono state trovate all'interno di una confezione di wafer acquistata in un supermercato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. A denunciare la macabra scoperta ai carabinieri è stata la stessa coppia che aveva comprato i wafer. La donna, dopo aver dato un primo morso al biscotto, ha avvertito subito un sapore strano, confermato poi anche dal marito.

Guardando sul fondo della confezione, su cui è stato trovato un piccolo foro, si sono poi accorti che c'erano alcune parti del topo. La donna, a seguito della macabra e disgustosa scoperta, ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Al momento, la signora è ancora nauseata, ma sta bene. Sulla busta dei dolciumi è stato trovato un piccolo foro: il topolino è entrato da lì o da lì ha provato a uscire? Da capire come quel roditore sia finito in quella busta: in fase di produzione, imbustamento o dopo?

Intanto, le confezioni di quel prodotto sono scomparse da un noto supermercato di Francavilla Fontana. Del caso si stanno occupando i militari della compagnia di Francavilla Fontana e dei Nas. Verifiche sono in corso anche da parte dell'Asl Brindisi.