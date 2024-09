Mps, morte David Rossi: "Indagare sul killer di Prati e la morte delle escort"

20 settembre 2024 a

a

a

Qual è il legame tra la morte di David Rossi, responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, e Giandavide De Pau, passato alla storia della cronaca nera con il soprannome di "Killer d Prati"?

Punterà ad accertarlo la Commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sul mistero del pezzo grosso di Mps che si sarebbe suicidato (il condizionale è d'obbligo) nel il 6 marzo del 2013, nel periodo più nero della crisi di Rocca Salimbeni, cadendo dalla finestra del suo studio a Siena. Suicidio o, come pensano molti, omicidio?

"Chi spunta nel vicolo". David Rossi, un esplosivo video inedito | Guarda

De Pau è l'ex autista del boss Michele Senese, ma soprattutto l'uomo che due anni fa ha ucciso tre donne in mezza mattinata in uno dei quartieri-bene di Roma. Lo scorso luglio, la Commissione parlamentare ha commissionato ai carabinieri del Ris un’analisi per confrontare il corpo dello stesso De Pau con quello dell'uomo ripreso nel vicolo Monte Pio di Siena, a pochi metri dal corpo di David Rossi riverso esanime a terra, dopo la tremenda caduta.

"Non faccia come Enrico Letta". Suicidio David Rossi, la figlia mette Schlein all'angolo

Ad alimentare i sospetti sul fatto che quella figura potesse essere proprio De Pau ci sono la testimonianza di un pregiudicato, la confessione del killer, la morte di diverse escort e un paio di filmati. Il killer di Prati, circa un anno fa, ha confessato a due poliziotti il suo coinvolgimento nella morte di Rossi, costringendo peraltro il legale che lo assiste nel caso del triplice omicidio a porre il tema della scarsa lucidità del suo assistito, chiedendo di sentire gli stessi agenti.

C'è poi il tema, suggerisce Repubblica, delle tre donne uccise da De Pau: tre escort, come era una escort la donna uccisa a Siena tre giorni prima della morte di Rossi. Due morti collegate, sostiene William Villanova Correa, l'uomo condannato per l'omicidio della prima e che presto verrà ascoltato in carcere.