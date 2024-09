Verona, uccide la moglie a colpi d'arma da fuoco: gravissimo il figlio

20 settembre 2024 a

L'ennesima strage familiare è avvenuta a Verona dove un uomo ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie 58enne. L'uomo ha anche gravemente ferito il figlio 15enne che è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. Le condizioni del ragazzo sono gravissime. Il minore si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale veronese di Borgo Trento.

Il fatto si è verificato questo pomeriggio a Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Il marito della donna è stato fermato poco dopo dai carabinieri, che dopo aver ricevuto l'allarme avevano transennato tutta la zona attorno alla casa della famiglia. La motivazioni che hanno spinto l'uomo a commettere l'omicidio non sono ancora chiara. La dinamica è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il minore avrebbe cercato invano di difendere e mettere in salvo la madre per cui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan, ha proclamato il lutto cittadino ed è stato subito cancellato il concerto previsto in serata a Forte San Briccio. L'omicidio è avvenuto all'interno della cuicna della villetta a due piani della famiglia in via Galilei a Vago di Lavagno. Sul posto anche il sostituto procuratore Paolo Sachar.