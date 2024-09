Roma, topi d'appartamento lanciano Ricky dal sesto piano e il cane muore: un orrore senza senso

22 settembre 2024 a

Una vicenda brutale, orribile, disumana. Si parla della morte di Ricky, cocker spaniel di 10 anni, "un cucciolone adottato" per usare le parole dei suoi proprietari. Rikcy è stato barbaramente ucciso, gettato da un terrazzo di Monteverde Vecchio. Quella che era la "banale" storia di un furto in appartamento si è trasformata in un crudele atto di insensibilità e violenza. Una storia che indigna tutta Italia.

L'orrore è stato consumato lo scorso venerdì, quando dei ladri si sono introdotti nell'attico della famiglia che aveva accolto Ricky. Forse perché non soddisfatti dalla refurtiva, ecco che hanno deciso di rapire il cane, forse con l'intenzione di chiedere un riscatto. Ma Ricky, un cocker di una certa stazza, era troppo pesante da trasportare. Di fronte all'impossibilità di portarlo via, i banditi hanno deciso di gettarlo dal terrazzo del sesto piano di via Sprovieri, vicino a via Carini. Il volo ha provocato la morte del cane.

Una storia terrificante di cui ha dato conto Repubblica, che aggiunge altri dettagli sull'orrore. Il padrone di Ricky era rientrato da una passeggiata con lui e lo aveva lasciato sul terrazzo, prima di uscire nuovamente insieme alla figlia piccola e alla nonna. Ricky è rimasto solo in casa. Poco dopo, scatta l'allarme: qualcuno tenta di entrare nell'appartamento attraverso il terrazzo. Non era la prima volta che i ladri avevano preso di mira quella casa, ma in questa occasione avevano abbandonato l'idea di saccheggiare la casa. Il piano infatti era ben peggiore: prendere Ricky, forse pensando di usarlo come merce di scambio.

Come detto, quando si sono resi conto che non era semplice portarlo via, hanno compiuto l'atto più crudele: l'hanno lanciato dal terrazzo, condannandolo a una morte orribile nel giardino condominiale sottostante. Per Ricky non c'è stato nulla da fare: i poliziotti intervenuti hanno confermato che il cane è deceduto "per trauma polmonare da impatto". Ora, la famiglia di Ricky cerca giustizia. Sperano che qualcuno si faccia avanti con informazioni utili per individuare i ladri responsabili di questo agghiacciante gesto. "Raccontiamo cosa abbiamo vissuto – si appellano i proprietari a Repubblica – affinché tutti quelli che hanno animali e vivono in zona e a Roma sappiano che c’è gente in giro che non si fa scrupoli né a entrare in casa quando sono presenti persone, né a uccidere gli animali", concludono.