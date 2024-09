Chiara Petrolini, la madre le chiede: "Ma come hai fatto?", la risposta choc

29 settembre 2024 a

Il gip Luca Agostini lo ha scritto nero su bianco nelle motivazioni degli arresti domiciliari sulla 22enne: Chiara Petrolini è una persona che "ha dimostrato disprezzo per la vita umana". Il giudice punta sulla reiterazione del reato perché c’è il rischio che "Chiara, se lasciata libera, commetta altri reati della medesima specie tenuto conto della sua personalità dalla quale si desume la pervicacia dimostrata nel cercare l’occasione per concretizzare il suo proposito. Studiando per mesi il modo di non sperimentare l’esperienza della maternità, con una costanza degna di miglior causa". Ma in questa conversazione c'è una frase della Petrolini che ha lascia davvero senza parole.

La madre le chiede: "Ma come hai fatto?". Lei ribatte: "Come hai fatto te a partorirmi". E ancora, sempre nell’interrogatorio, l’atteggiamento della ragazza, il giorno dopo aver seppellito il secondogenito: estetista in giornata e la sera a ballare in un locale. Come se nulla fosse.

E davanti alle domande dei pm ha poi detto: "Mi sentivo bene, per questo sono uscita". Per i pm Chiara non cambia "poiché il pentimento che ha mostrato non appare sincero dato che è irrimediabilmente contaminato dalle bugie che ha speso per cercare di ridimensionare la propria responsabilità anche quando posta di fronte all’evidenza". Dalle parole di Chiara dunque emerge una personalità inquietante, una ragazza capace di tutto. Anche del crimine più infamante: uccidere due neonati.