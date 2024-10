Montesilvano, bus frena all'improvviso: la tragedia, come muore un uomo

05 ottobre 2024 a

Tragedia a Montesilvano, in Abruzzo, dove un uomo è morto dopo aver battuto la testa a seguito di una brusca frenata dell'autobus su cui si trovava. Il mezzo si sarebbe fermato all'improvviso per evitare un'auto sbucata dal nulla alla rotonda. A perdere la vita il passeggero Tigellio Spinelli, 65enne di Cupello e collaboratore scolastico a Brescia. Per la sua morte al momento sarebbero due gli indagati: l'autista del bus e il conducente dell'automobile che ha costretto il mezzo alla brusca frenata.

L'incidente è avvenuto venerdì scorso a Montesilvano. A darne notizia il quotidiano Il Messaggero nell'edizione di oggi, sabato 5 ottobre. Il 65enne, nella caduta, ha sbattuto violentemente la testa contro gli estintori presenti sul mezzo. Per lui purtroppo non c'è poi stato nulla da fare. Per quanto riguarda gli avvisi di garanzia emessi finora, invece, si tratta di un atto dovuto per consentire loro di difendersi e nominare periti durante l'autopsia. A coordinare le indagini, condotte dalla Polizia locale, è il pm Andrea Papalia.

Dall'autopsia eseguita sul corpo della vittima è emerso un importante trauma cranico, mentre ulteriori verifiche sono finalizzate a confermare la compatibilità degli estintori come superficie d'impatto a seguito della caduta mortale. Dopo l'incidente sono state sospese le patenti di guida sia all'autista del bus, che al momento non potrebbe svolgere la sua professione, sia al conducente dell'auto coinvolta.