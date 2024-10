Alessandria, travolge un pedone col monopattino e scappa: la vittima è grave

12 ottobre 2024 a

Dopo l'incidente dei giorni scorsi ad Alessandria in cui una persona in monopattino ha investito un pedone provocandone il ricovero in ospedale, il sindaco Giorgio Abonante ha chiesto una stretta sull'uso di questi mezzi. "Come amministrazione, attraverso la polizia locale e in coordinamento con le altre forze dell'ordine - ha detto Abonante - stiamo aumentando i controlli e le azioni di prevenzione e regolazione del traffico, che però devono andare di pari passo con una nuova regolamentazione del traffico".

"L'utilizzo dei monopattini - ha sottolineato - va regolamentato, la loro velocità controllata, ed essendo mezzi di spostamento così diffusi, dovrebbero essere dotati di targhe. Non c'è più tempo da perdere su questo fronte. Mi auguro l'investitore sia individuato e punito".

Ma dalla Lega si alza un coro unanime contro l'utilizzo selvaggio dei monopattini. "Roba da matti - ha scritto su Facebook Matteo Salvini -. Avanti con più controlli per chi guida i monopattini elettrici, con assicurazione, targa e casco obbligatori come prevederà il nuovo Codice della Strada. Ne va della sicurezza di tutti". Dello stesso avviso anche il consigliere comunale di Alessandria Mattia Roggero: "Non c'è un altro minuto da perdere, perché le segnalazioni di disagio, degrado e paura che ci arrivano da commercianti e cittadini si moltiplicano settimana dopo settimana. Alessandria è sempre più insicura, e c'è da chiedersi come sia possibile che gli unici a non accorgersene siano il Sindaco e la sua giunta".