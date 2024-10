Alluvione a Catania, uomo trascinato dalla corrente insieme allo scooter: il video-choc

19 ottobre 2024 a

a

a

Il maltempo, con le sue forti piogge, sta mettendo in seria difficoltà il Sud nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre. A Catania le strade si sono trasformate in fiumi, creando non pochi disagi ai cittadini. Assurda la scena ripresa da un passante in via Etnea, nel centro della città. Nel filmato, diffuso da Lasiciliaweb e diventato virale sui social, si vede un uomo con uno scooter che viene letteralmente trascinato via dall'acqua, arrivata fin sopra i marciapiedi. Il mezzo galleggia lentamente verso piazza Duomo. Dietro di lui, il suo proprietario con il casco in testa e un viso smarrito. Per fortuna, poi, l'uomo è stato soccorso da alcuni passanti.

Nel frattempo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno già effettuato, in città e provincia, 50 interventi di soccorso a causa del maltempo. Ad essere soccorsi sono stati decine di automobilisti in difficoltà per gli allagamenti. In diversi casi, è stato necessario mettere in salvo diverse persone rimaste intrappolate nelle vetture in panne.

Video su questo argomento "Aiuto, aiuto!": auto trascinata dalla corrente, maltempo-choc in Toscana

A Randazzo, invece, la squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta per sgomberare la strada da alcuni pini che si sono spezzati travolgendo così le auto parcheggiate. La situazione maltempo è così critica che quattro voli sono stati dirottati dall'aeroporto di Catania Fontanarossa a quello di Palermo Falcone Borsellino. A Catania, inoltre, il sindaco Enrico Trantino ha deciso di sospendere le lezioni scolastiche di ogni ordine e grado e di chiudere parchi e giardini pubblici.