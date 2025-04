Vicenza, caduti in una voragine con l'auto: maltempo killer

È stato ritrovato nel bacino di laminazione di Trissino (Vicenza) il cadavere di uno dei due dispersi, padre e figlio, caduti con la loro auto all'interno di una voragine che si è formata nella tarda serata di giovedì a causa del maltempo sul ponte a Valdagno (Vicenza). L'auto sarebbe stata inghiottita nella buca, finendo nel torrente Agno. I vigili del fuoco di Vicenza impegnati già nella notte nelle ricerche hanno avvisato il cadavere all'interno del bacino e dalle 9.30 sono impegnati nel recupero del corpo. Qualche ora dopo È stato trovato anche il corpo del secondo disperso per il maltempo nel vicentino. Si tratta di Francesco Nardon, figlio del 65enne Leone il cui cadavere è stato trovato poco prima. Entrambi sono stati individuati nel pressi del canale di laminazione in prossimità di Trissino.

I due erano precipitati con l’auto in una voragine aperta in via Terragli a Valdagno. Le ricerche erano in corso da questa notte. Intanto il maltempo non si ferma. Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani è stata disposta nelle province Parma e a Piacenza un'allerta rossa per le piene dei fiumi, allerta gialla nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Per frane e piene dei corsi minori anche nelle province di Forlì Cesena e Rimini. Lo ha fatto sapere, con una nota, il Comune di Parma.