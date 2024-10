Chitarra e palestra, Baglioni e il Papa: ecco la nuova vita in carcere di Turetta

26 ottobre 2024 a

Sì... mmmmm». Pausa. «Non so, eeeehhhhh». Pausa. «Mmmmm, boh, forse non lo so bene, forse per... mmmmm non so ehhh cioè non...». Pausa. Che sia una domanda sul perché ha acquistato lo scotch o su quando ha messo in auto i coltelli, Filippo Turetta - sguardo rivolto sempre in basso, tono di voce monocorde e calma apparente- ogni volta prende tempo e indugia, prima di rispondere e raccontare come e perché ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin, 22 anni, ammazzata l’11 novembre 2023 con 75 coltellate a Fossò, in provincia di Venezia. (...)



