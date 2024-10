Piacenza, Aurora morta a 13 anni cadendo dal balcone: spunta un video agghiacciante

29 ottobre 2024 a

Tra i nuovi elementi consegnati al Nucleo investigativo dei carabinieri piacentini che indagano sulla morte della 13enne il 25 ottobre a Piacenza ci sarebbe un video girato per caso da tre ragazze nella stazione dei bus cittadina. È quanto riporta la Repubblica. Il filmato mostrerebbe il fidanzatino 15enne, fermato ieri - lunedì 28 ottobre - per omicidio, che strattona, picchia e insulta Aurora, salvata solo grazie all’intervento delle coetanee. Secondo il quotidiano La Libertà, il video sarebbe stato girato da una ragazza di 17 anni che alla stazione degli autobus vide un ragazzo robusto strattonare una ragazzina minuta, Aurora. Una scena che lei fotografò prima di intervenire fingendosi sua amica. Dopo la tragedia la 17enne ha ricordato quel fatto e lo ha raccontato ai carabinieri.

Alla notizia del fermo disposto ieri pomeriggio per il fidanzato 15enne la famiglia di Aurora "si è sentita sollevata". Lo ha spiegato l'avvocata Lorenza Dordoni. Nei giorni scorsi la sorella 22enne della ragazza aveva lanciato varie accuse sui social, spiegando che non credeva al suicidio o all'incidente per la caduta dal balcone all'ottavo piano del palazzo. "La madre ha pianto - ha detto la legale - e ha detto che ora i sospetti che aveva, oggi li considera una conferma".

È stato eseguito ieri l’esame esterno sul cadavere della 13enne morta a Piacenza, dopo essere precipitata dal tetto dello stabile dove viveva. A quanto trapela, durante l'esame del corpo, sarebbero stati rilevati un importante trauma cranico e la presenza di una grossa quantità di sangue sulla testa, che dovranno essere ulteriormente analizzati per stabilire se siano dovuti alla caduta o a un trauma precedente e quindi riconducibile ad altre cause. L'esame è stato eseguito nel tardo pomeriggio di ieri a Pavia dal medico legale nominato dalla Procura per i minorenni di Bologna, Giovanni Cecchetto, alla presenza dei consulenti delle parti. Per la famiglia di Aurora, ha partecipato anche l'avvocata di sua madre, Lorenza Dordoni.