Treviso, mangia risotto col fungo più velenoso al mondo: anziana muore dopo 10 giorni di agonia

Un pasto culminato in tragedia. Una donna ha mangiato dei funghi velenosi per sbaglio: aveva scambiato l'Amanita falloide per un chiodino. E quell'errore è stato fatale. L'anziana è morta dopo dieci giorni di agonia. Non ce l'ha fatta Ermelinda Aiello, 83 anni, di Follina in provincia di Treviso. Lo scorso 19 ottobre era stata ricoverata all'ospedale con una gravissima intossicazione dopo aver consumato un risotto il cui ingrediente principale era proprio il fungo velenoso. La donna è morta il 29 ottobre per aver ingerito il fungo velenoso, il più letale che esista. A complicare il quadro clinico hanno contribuito anche l'infezione da Covid e un batterio.

Non solo l'anziana signora. Anche il figlio si è sentito male ed è stato ricoverato all'ospedale per lo stesso motivo. Pure lui aveva cenato con il misto bosco che conteneva l'Amanita. Per entrambi la diagnosi parlava di una grave insufficienza epatica: il fegato era compromesso. Le condizioni dell'uomo, fortunatamente, sono migliorate nei giorni successivi al ricovero. La madre invece, vista anche l'età, non ha avuto scampo.

Vista la crescita abbondante dell’Amanita Phalloides nel periodo estivo e autunnale, anche in pianura, onde evitare intossicazioni emerge quanto sia importante, se non indispensabile, far controllare tutti i funghi raccolti prima del consumo, anche se si ritiene di essere un raccoglitore esperto.