Elena Maraga, "pagati per m***": la maestra sexy attacca i papà dell'asilo

Continua a far parlare di sé, Elena Maraga. A Maserada, il piccolo centro in provincia di Treviso dove fino a un paio di settimane fa insegnava come maestra in un asilo di ispirazione cattolica, e sui social, dove è scoppiato il putiferio.

La bella insegnante è infatti anche una piccola star sia su Instagram sia su OnlyFans. In entrambi i casi, mostra con orgoglio il suo fisico scolpito dalla palestra e spesso fasciato da striminziti bikini e completini intimi. Per quelle foto, è stata accusata di "comportamento inappropriato". Le hanno chiesto di dimettersi dall'asilo, ma lei ha rifiutato e sottolineato tramite il suo avvocato di non aver mai pubblicato, né su IG né su OF, alcuna foto o video a sfondo sessuale o a luci rosse.

Il suo profilo Instagram per qualche giorno è rimasto senza aggiornamenti, ma nelle ultime ore ecco prima un post e poi una story che sanno tanto di commento alla sua controversa vicenda personale.