Perugia, 65enne muore travolta dalla propria auto: era scesa per fare benzina

01 novembre 2024 a

a

a

Ieri, giovedì 31 ottobre, una automobilista è rimasta schiacciata dalla sua stessa auto. La tragedia si è consumata a Perugia all'interno dell'area di una distribuzione di carburante in via dei Filosofi. La vittima è una donna di 65 anni.

A nulla sono serviti i soccorsi arrivati subito sul luogo. I sanitari, accorsi sul posto in ambulanza dopo una chiamata di emergenza da parte dei presenti che hanno assistito alla scena, purtroppo non hanno potuto fare nulla per la donna che è stata dichiara morta sul posto dopo inutili tentativi di rianimazione.

Strage sulla statale di Nuoro: morti 4 ragazzi. Choc: come l'hanno saputo i genitori

Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è verificato intorno alle 17 quando la donna stava facendo rifornimento di carburante alla sua Fiat Punto. La 65enne era scesa dalla vettura. Ma poi si è accorta che l'auto era sfrenata e si stava muovendo all'indietro. Il distributore si trova infatti in una zona di leggera pendenza. D'istinto, la donna avrebbe provato a fermare la sua auto bloccandola da dietro, per evitare che si scontrasse con una macchina in sosta. Ma facendo ciò è caduta ed è stata travolta dalla sua stessa auto. Un impatto che alla fine si è rivelato fatale, dato che la 65enne ha perso la vita.