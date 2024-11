Gino Panaiia, 25enne scomparso nel nulla a Milano: trovati solo una scarpa, il giubbotto e lo scooter

04 novembre 2024 a

a

a

Mistero sulla scomparsa di Gino Panaiia, 25enne svanito nel nulla a Milano dopo la notte di Halloween. Il ragazzo ha trascorso la serata del 31 ottobre con alcuni amici in un locale a Zibido San Giacomo, paese di quasi 7mila abitanti nelle campagne tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino. L'ultima volta che è stato visto, ripreso dalle telecamere del locale, era mentre si allontanava dal locale a bordo del suo scooter. Sentiti dai carabinieri, alcuni amici del 25enne hanno raccontato di una discussione che ci sarebbe stata prima della sparizione. Qualcuno, in particolare, avrebbe parlato di una lite accesa con alcune persone "pericolose".

Al momento però, come riporta il Corriere della Sera, agli investigatori risulta solo che Gino avrebbe discusso con alcuni amici che vedendolo ubriaco "avrebbero cercato di impedirgli di tornarsene solo verso casa in motorino a quell’ora della notte". Nel quartiere Barona, dove Gino viveva con la sua famiglia, si parla intanto di quel gruppo di clienti "pesanti" con cui il 25enne si sarebbe "appiccicato", come avrebbero rivelato gli amici. Una sintesi non molto chiara che non permette di capire di più. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che il locale in cui Gino ha trascorso Halloween sia di proprietà di alcuni parenti. Quella zona, però, seppur spesso frequentata da Panaiia, è anche una zona di pusher.

"Era sicura che sarebbe tornata". Al Bano e Romina: la confessione choc su Ylenia

Se di Gino non sembra esserci ancora nessuna traccia, sabato 2 novembre sono stati ritrovati invece una scarpa e il giubbotto del giovane all’ingresso della cascina Casiglio. Il portafoglio e lo scooter ieri mattina, domenica 3 novembre, lungo la strada che collega le strade di campagna al Naviglio e alla provinciale 139 verso Binasco. Per le ricerche del giovane si sta utilizzando anche l’elicottero dei pompieri, in volo sopra Zibido e Rozzano. Una delle ipotesi degli investigatori è che Panaiia abbia avuto un incidente e che poi, dopo essersi rialzato, abbia deciso di uccidersi. Parenti e amici, però, hanno negato qualsiasi tipo di problema di salute o di depressione. L'altra ipotesi è che il 25enne sia stato aggredito e che abbia provato a fuggire perdendo la scarpa e il giubbotto.