Orrore a Milano, uccide la moglie a coltellate. La figlia di 10 anni chiama il 118

Orrore e morte nella serata di sabato 3 maggio 2025, una tragica vicenda ha scosso la comunità di Settala, nell'hinterland sud-est di Milano. Una donna di 43 anni, di origine marocchina, è stata brutalmente uccisa a coltellate nel suo appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Cerca. A lanciare l'allarme è stata la figlia di 10 anni della coppia, che ha avuto il coraggio di chiamare il 118 e riferire quanto accaduto.

All'arrivo dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, la bambina è stata trovata mentre usciva dal palazzo, seguita a breve distanza dal padre, un uomo di 50 anni, anch'egli di origine marocchina, in evidente stato di alterazione. All'interno dell'appartamento, i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita della madre, con evidenti ferite da arma da taglio.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e trasferito nel carcere di San Vittore. La bambina, illesa ma in stato di shock, è stata affidata a un parente. Le indagini sono in corso per accertare eventuali precedenti denunce o episodi di maltrattamenti all'interno della famiglia.