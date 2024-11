Teramo, come hanno beccato il finto cieco: la truffa del decennio (da 100mila euro)

15 novembre 2024 a

Fingeva di essere cieco ma ci vedeva benissimo. È successo a Martinsicuro, Abruzzo, dove un sessantenne, di origini foggiane ha percepito indebitamente dal 2017 la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento senza però averne realmente diritto. Ad allertare i finanzieri è stata una segnalazione anonima effettuata da un cittadino. Ecco allora che gli inquirenti, aiutati da immagini e video, hanno accertato come l'uomo fosse in grado di svolgere autonomamente e quotidianamente molteplici attività del tutto impossibili per un non vedente.

Tra queste attraversare una strada trafficata, fare la spesa al supermercato da solo e, addirittura, in diverse occasioni, condurre per più chilometri la propria bicicletta, oltre ad aprirne e a chiuderne il lucchetto a combinazione numerica allorquando la posteggiava.

Le investigazioni si sono dunque concluse con il deferimento dell'uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche nonché con una proposta di sequestro preventivo per un importo pari all'indebito profitto e con la segnalazione del danno erariale alla Corte dei Conti. L'autorità gudiziaria, avallando gli elementi forniti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, in provincia di Teramo, ha ritenuto sussistenti le esigenze per l'applicazione del sequestro, finalizzato alla confisca, dei proventi illeciti di oltre 98.000 euro.