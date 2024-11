Altro che ragazzini pacifici: crolla un'altra balla della sinistra

21 novembre 2024 a

Sono passati nove mesi da quel venerdì 23 febbraio, ma alla fine la retorica della manifestazione pacifica organizzata da inermi studenti adolescenti aggrediti dalla polizia è stata smontata dall’indagine condotta della procura di Pisa. I magistrati hanno firmato avvisi di garanzia per tredici di quei filo-palestinesi. Sono accusati (anche) di violenze e insulti ai danni degli agenti incaricati di impedire che il corteo non autorizzato entrasse nella zona dove c’è il cimitero israelitico. Nessuno di loro è minorenne: il più giovane ha 18 anni e 9 mesi, il più anziano supera i 29 anni, l’età media è superiore ai 22. Una storia molto diversa da come era stata raccontata da tanti a sinistra, insomma. Ad esempio dal leader di Avs Angelo Bonelli, il quale aveva visto «la furia della polizia» scaricarsi su «studenti minorenni con le mani alzate», e dal piddino Marco Furfaro, che parlava di «studenti e studentesse, minorenni, caricati a freddo e manganellati». (...)

