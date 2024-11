Roma, attacco al Viminale e al Ministero dell'Istruzione: tonnellate di letame e minacce

22 novembre 2024 a

Blitz del movimento ambientalista in piazza del Viminale a Roma. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno piantato una serie di tende davanti al ministero dell’Istruzione e scaricato 5 quintali di letame. Le forze dell’ordine sono intervenute per identificare i manifestanti. Le squadre speciali di Ama, invece, sono prontamente intervenute questa mattina e sono tuttora all’opera per ripristinare il decoro in piazza del Viminale.



Viminale, il blitz degli ambientalisti: scaricate tonnellate di letame. Guarda il video

A comunicarlo con una nota è la municipalizzata capitolina per l’Ambiente. E un altro assalto si è consumato anche al ministero dell'Istruzione e del Merito su cui è intervenuto il vicepremier Matteo Salvini: "A Roma militanti di estrema sinistra hanno imbrattato il Ministero dell’Istruzione al grido di “bruciamo tutto”. Puliscano loro, o paghino mamma e papà di questi cretini". Insomma siamo davanti a un altro attacco alle istituzioni su cui resta un assordante silenzio da parte della sinistra. E questo attacco arriva anche dopo le agitazioni di piazza dello scorso weekend quando a Torino è stato bruciato un manichino di Valditara. Anche in quel caso bocche cucite a sinistra. Ma basta tornare con le cronache a circa dieci giorni fa per trovare i manifesti con le foto di Giorgia Meloni e del ministro Bernini insanguinati con l'accusa di avere le "mani sporche di sangue" per la guerra in Medio Oriente. Il solito odio che questa volta è però arrivato davanti al ministero dell'Istruzione.