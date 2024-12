Meteo Giuliacci, preparatevi al gelo: ecco quando scende la neve

06 dicembre 2024 a

a

a

Con l'inverno alle porte, non arriva solo il vento e il gelo. Ma anche la neve. Nel fine settimana dell'Immacolata è atteso un nuovo deciso peggioramento del tempo. Come riporta meteogiuliacci.it , sarà una fase di brutto tempo dal sapore tipicamente invernale, perché le temperature oscilleranno quasi dappertutto attorno ai valori tipici di metà dicembre: sebbene non intenso, e cioè senza eccessi, si farà sentire quindi il freddo. Tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, il maltempo coinvolgerà a tratti praticamente tutte le nostre regioni. Ma la neve imbiancherà solo alcune zone.

Il tempo peggiorerà sensibilmente nella seconda parte di sabato 7 dicembre: ecco allora che tra pomeriggio e sera di sabato la neve imbiancherà copiosamente l'Arco Alpino e l'Appennino Ligure, inizialmente al di sopra di 600-1000 metri, ma con la quota neve che andrà gradualmente abbassandosi, tanto da spingere poi i fiocchi fino a quote collinari. In questa fase sono attese delle nevicate anche sull'Appennino Centrale, ma solo oltre i 1000-1200 metri. E altra neve è attesa per il giorno successivo.

Meteo, arrivano giorni da incubo. Giuliacci: quando scattano le 48 ore di freddo e gelo

Nel corso di domenica 8 dicembre, Festa dell'Immacolata, i fiocchi infatti imbiancheranno ancora le Alpi e l'Appennino Settentrionale fino a quote collinari, e più giù l'Appennino Centrale al di sopra di 800-1000 metri. Nel complesso, tra sabato e domenica, sono attesi accumuli anche piuttosto importanti sulle montagne del Nord, dove in diverse zone sono possibili fino a 40-50 centimetri di neve fresca; accumuli decisamente più contenuti invece sull'Appennino Centrale, dove nel complesso sono attesi dai 5 ai 10 centimetri di neve fresca. Ma altre nevicate sono attese nei giorni successivi, e a tal riguardo vi aggiorneremo presto con altri articoli.