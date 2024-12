Padova, quarto foglia di via per Baby Touché: il trapper che insulta i carabinieri

08 dicembre 2024 a

Quarto foglio di via per Baby Touché. Il giovane trapper è stato "bandito" dal comune di Ponte San Nicolò (Padova) per 4 anni. Il motivo? Il cantante si è reso protagonista di diversi atteggiamenti sopra le righe: Pitbull lasciato libero, insulti ai carabinieri e testate al muro. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Padova hanno notificato il foglio di via disposto dal Questore della provincia Marco Odorisio per il 21enne originario di Monselice, sempre in provincia di Padova.

Per Baby Touché è scattato il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò senza autorizzazione preventiva. Il trapper, infatti, con le proprie condotte può mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini veneti. Il giovane allontanato, all'anagrafe Mohamed Amine Amagour, è notissimo sulla scena della musica trap ma anche per le sue vicissitudini giudiziarie.

Di recente aveva suscitato molto clamore la faida tra Baby Touché e Simba La Rue, passata per aggressioni, sequestri di persona e risse tra Padova e Milano. Il trapper vanta poi diversi precedenti penali per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. Inoltre era già destinatario di alcune misure di prevenzione personali: un avviso orale del questore a giugno 2022 e diversi fogli di via obbligatori con divieto di fare ritorno nei Comuni di Padova, Venezia e Vicenza.