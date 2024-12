Venerdì 13 dicembre un altro sciopero nazionale: ecco chi si ferma

09 dicembre 2024 a

Un altro sciopero nazionale dei trasporti. Proclamato questa volta dal sindacato di base Usb, a cui aderiscono anche le siglie Fi-si e Usb Lavoro Privato (mentre lo sciopero generale dello scorso 29 novembre era stato indetto dalla Cgil e dalla Uil).

La data scelta è il prossimo 13 dicembre, naturalmente un venerdì (ma inizierà nella tarda serata di giovedì, aumentando i disagi), giorno della festa di Santa Lucia, che in molte località è caratterizzata da iniziative locali e un po’ dappertutto è dedicata dalle famiglie ad acquisti e preparativi in vista del Natale. Nelle intenzioni dei promotori, l’agitazione dovrebbe coinvolgere settore pubblico e privato in ordine a treni, metropolitane, bus, taxi e trasporto marittimo - in particolare, il personale dei treni del Gruppo FS che vorrà aderire allo sciopero si fermerà dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì. È dunque escluso il settore aereo, che però manifesterà il successivo 15 dicembre. Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini è già intervenuto sulla questione, non escludendo la precettazione: «Il diritto allo sciopero sarà garantito ma non di 24 ore, non alla faccia di tutti e di tutto perché si sta esagerando».