Lecce, 27enne del Senegal tenta di strangolare un poliziotto a mani nude: "Perché l'ha fatto"

17 dicembre 2024

Avvicinato e aggredito da un uomo di origini straniere per il solo fatto di indossare la divisa: un poliziotto è stato aggredito così, senza motivo, in pieno centro a Lecce nelle scorse ore. Lo ha denunciato il Siulp, ovvero il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia. "Continua senza sosta la scia di aggressioni alle donne e agli uomini in divisa - si legge nella loro nota - nella stessa giornata non abbiamo fatto in tempo a tirare un respiro di sollievo per lo scampato pericolo dei due poliziotti affrontati a Padova da un individuo di nazionalità nigeriana armato di ascia, che a poche ore dall’accaduto l’episodio si è ripetuto nel centro di Lecce".

L’aggressore, un 27enne originario del Senegal, è stato arrestato per tentato omicidio, mentre il poliziotto è stato sottoposto alle cure del caso. Le sue ferite sono state giudicate guaribili in 10 giorni. Il 27enne, in ogni caso, era già noto alle forze dell'ordine: più volte in passato era stato fatto allontanare dai locali della stessa Questura perché minacciava e spaventava i passanti. L'aggressione contro l'agente sarebbe avvenuta apparentemente senza motivo. Lo avrebbe insultato e avrebbe cercato di strangolarlo, prima con le mani e poi stringendogli al collo la collana che il poliziotto indossava. A quel punto ci sarebbe stata una breve colluttazione, ma l'agente sarebbe riuscito a bloccare lo straniero. Nel frattempo sul posto è giunta una pattuglia della sezione Volanti e il giovane senegalese è stato arrestato.