Isole Tremiti isolate da 4 giorni. E l'incubo continua: cosa sta succedendo

Continua l'incubo delle Isole Tremiti, isolate da giorni. Le condizioni meteo sul litorale mostrano un lieve miglioramento, ma il vento forte continua a creare disagi significativi. Le Isole, che si trovano al largo della costa di Foggia, restano completamente isolate da quattro giorni a causa del maltempo.

Anche questa mattina - giovedì 26 dicembre - il traghetto "Santa Lucia", che garantisce il collegamento quotidiano tra la terraferma e le Diomedee, è rimasto fermo in porto. Il mare in burrasca ha impedito ogni possibilità di navigazione. Non va meglio per i pescherecci molisani: l'intera flottiglia è ancora bloccata, con le imbarcazioni saldamente ormeggiate nello scalo.

La Capitaneria di Porto ha diramato un bollettino che non lascia spazio a ottimismo per le prossime ore. Si prevede infatti un ulteriore peggioramento delle condizioni in mare, con venti da nord-est che raggiungeranno forza 7. La burrasca è destinata a intensificarsi, mantenendo alta l'allerta lungo tutta la costa. Dunque, l'isolamento è destinato a perdurare.

Nel giorno di Natale, il maltempo ha messo a dura prova la città di Termoli, costringendo i Vigili del Fuoco a un lavoro senza sosta. Numerosi gli interventi per fronteggiare allagamenti, caduta di alberi e tegole pericolanti a causa delle forti raffiche di vento.

Nonostante il lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, come detto, la situazione resta critica e la ripresa dei collegamenti marittimi con le Isole Tremiti potrebbe richiedere ancora tempo.