"Noi siamo nell'anno 1449. Allah akbar!": Milano, come è finito il Capodanno in piazza Duomo

03 gennaio 2025

Più musulmani che cristiani in Duomo in occasione dell’ultimo veglione di San Silvestro. Eppure, non sembrano volersi integrare minimamente, anzi, dichiarano di non voler festeggiare il capodanno. Lo dimostrano alcuni video pubblicati sui social dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che commenta: “Se questa è integrazione…”. Nel video, infatti, c’è un ragazzo che intervista alcuni giovani musulmani e chiede, tra un grido ad Allah e l’altro: “Noi musulmani dobbiamo festeggiare il capodanno oggi o no? No, noi non siamo nel 2025, siamo nell'anno musulmano 1449 e non dobbiamo festeggiare”. L’intervistatore prova ad obiettare e chiede: “Perché ci sono più musulmani che cristiani qui in Duomo?”. Ma il ragazzo non ne vuole sapere: “Ti devo dire la storia del Corano?”.

Sempre in un altro video, poi, Salvini aveva commentato le risse verificatesi durante l’ultima notte dell’anno: “Che tristezza… Festeggiare il Capodanno con risse e insulti all’Italia, agli italiani e alla Polizia è da cretini. Non gli piace il nostro Paese? Che tornino da dove sono venuti. Non abbiamo bisogno di loro”. Nelle immagini si vedono dei ragazzi musulmani insultare il nostro Paese con un inequivocabile “Vaff***o Italia”, dopodichè via alle risse in pieno centro, sempre in Duomo, rendendo la situazione insostenibile e pericolosa. A questo video è seguita subito una grande ondata d’indignazione dei cittadini. C’è chi commenta: “Tutto questo a causa del falso buonismo della sinistra!”. Un altro, invece, scrive: “Potete sempre tornare da dove siete venuti, nessuno vi obbliga a stare qua”.

E, infine, uno dice: “A questi la sinistra vorrebbe regalare la cittadinanza!”. Sempre Salvini, poi, in una diretta Facebook manda un messaggio chiaro e forte a chi non si vuole integrare: “"Questo è un Paese che offre una sanità gratuita, una scuola gratuita, integrazione, casa, futuro. Ecco, se qualcuno arriva in Italia e la sera di Capodanno invece di divertirsi con gli amici va a far casino in piazza Duomo, sventolando le sue bandierine, dicendo italiani di merda, Italia di merda e poliziotti di merda, andale, andale, tornare da dove siete arrivati, non c'è bisogno di voi”.