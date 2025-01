Genova, due sorelle cadono da una piccola finestra: una muore, ipotesi doppio suicidio

07 gennaio 2025 a

Un dramma a Genova: due sorelle nella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, sono precipitate dal quarto piano di una casa a Sampierdarena. Tutte e due dalla stessa finestra. Una delle due sorelle ha perso la vita: aveva 32 anni. L'altra, di due anni più grande, è rimasta gravemente ferita.

Secondo quanto si è appreso, le due sorelle sono cadute in un'area che si trova all'interno del palazzo. Sul posto sono subito intervenuti polizia e vigili del fuoco. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto: le testimonianze e i primi rilievi fanno ipotizzare un duplice gesto volontario, un doppio suicidio insomma. Dentro la casa dalla quale si sono buttate, i soccorritori hanno trovato quattro bambini: la sorella che è morta era madre di tutti e quattro e si stava separando dal marito. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto affrontare in tribunale una delicata causa per l'affidamento dei figli.

La tragedia si è consumata in uno stabile di via General Cantore. La finestra da cui le due donne sono precipitate, di piccole dimensioni, ha subito fatto escludere l’ipotesi di un incidente, orientando le indagini, come detto, verso un gesto volontario. La donna gravemente ferita è attualmente ricoverata all’ospedale San Martino, dove versa in condizioni critiche.

Stando ai racconti, la prima delle due sorelle - entrambe albanesi - a gettarsi nel vuoto sarebbe stata la più giovane, poi morta sul colpo. Subito dopo, la sorella maggiore avrebbe fatto altrettanto. Quando i soccorritori sono arrivati all'appartamento hanno trovato la porta chiusa: sono stati proprio i bambini ad aprire.

Il contesto familiare aggiunge un ulteriore elemento di sofferenza a questa vicenda. Il marito della donna deceduta era stato in passato condannato per maltrattamenti, salvo poi essere assolto. Tuttavia, sull’uomo gravava un divieto di avvicinamento alla casa, misura che era stata adottata per proteggere la donna e i suoi figli.