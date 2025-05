Meteo-Giuliacci, che maggio sarà: parlano i modelli

"In base alle ultime proiezioni - si legge -, almeno fino al 20 maggio le temperature dovrebbero mantenere un sapore primaverile, oscillando attorno valori normali per il periodo o leggermente inferiori".

Non manca qualche sorpresa nell'ultima parte del mese, quando le temperature potrebbero tornare a salire al di sopra delle medie stagionali. Non è escluso un caldo estivo con delle punte di 30 gradi. In ogni caso, tengono a precisare gli esperti, l'evoluzione rimane ancora incerta, per cui le previsioni sono ancora in fase di aggiornamento.