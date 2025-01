Cecilia Sala, la mamma rivela: "Ho visto la chiamata da GM e mi sono chiesta chi fosse"

08 gennaio 2025 a

"Sono contentissima, non riesco nemmeno a spiegare come mi sento. La mia vita inizia oggi. Il governo ha fatto un lavoro magnifico per liberarla": la mamma di Cecilia Sala, Elisabetta Vernoni, lo ha detto al Corriere della Sera dopo aver ricevuto la notizia della scarcerazione di sua figlia, che era stata arrestata in Iran il 19 dicembre scorso. Oggi, mercoledì 8 gennaio, il governo ha fatto sapere che la reporter è stata liberata. L'atterraggio a Ciampino nel pomeriggio. Vernoni avrebbe avuto delle sensazioni positive negli ultimi giorni: "Mi sentivo che eravamo vicini. Un’intuizione. Negli ultimi giorni ho avuto una sensazione forte, positiva. Con Daniele (Raineri, il compagno di Cecilia, ndr.) dicevo: siamo andati sotto i ferri non più in terapia. Ieri stavamo per fare un pacco con le sue cose da mandare a Teheran, ma poi ho guardato in faccia Daniele e gli ho detto 'ma no, non facciamo nessun pacco, perché tanto torna'".

La mamma di Sala ha rivelato anche in che modo è venuta a conoscenza della liberazione della giornalista. "Mi ha chiamata la presidente Giorgia Meloni. Lei mi aveva dato il suo numero di telefono e io me lo sono segnata in rubrica come 'GM' - ha raccontato -. Questa mattina ero al lavoro, in una riunione al San Raffaele, a Milano, e ho visto questa chiamata: 'GM'. Mi sono detta 'chi è che ho abbreviato in questo modo?'. Poi un fulmine me lo ha fatto ricordare e sono corsa fuori. Era Giorgia Meloni che mi dava la notizia più bella". Infine, la telefonata con la figlia: "Una telefonata veloce, sembrava come sempre, come se ci fossimo appena viste".