Maria Sole Agnelli, ladri fanno irruzione nella sua villa: sottratta la cassaforte

Tanta paura per Maria Sole Agnelli. La 99enne, sorella dell'avvocato Gianni, ha subito un furto nella sua proprietà a Torrimpietra, alle porte di Roma. I ladri hanno fatto irruzione nella notte tra mercoledì 8 e venerdì 9 gennaio. I malviventi hanno preso in ostaggio un vigilante e una domestica, mentre la padrona di casa stava dormendo. E non si è accorta di nulla. Al momento, non si conosce ancora l'entità del bottino. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Come riporta il Corriere della Sera, i due collaboratori sono stati immobilizzati uno dopo l'altro. Il primo nella guardiola all'ingresso della villa, la seconda invece nell'abitazione. Rubata la cassaforte contenente sembra oggetti di valore, compresi gioielli e orologi. Importo comunque ancora da quantificare. L’assalto sarebbe stato portato a termine a notte fonda da un gruppo di rapinatori, almeno cinque, che si sono presentati all’ingresso di Villa Maria Sole aggredendo la guardia giurata che si trovava in auto in servizio di vigilanza esterna fuori dal cancello.

Una volta messi fuori gioco i due collaboratori, i malviventi hanno avuto strada libera per entrare nella villa. Lì hanno preso in ostaggio la governante, legando anche lei. Poi si sono diretti verso la cassaforte, portandosela via. Per fortuna, i due ostaggi non hanno riportato danni. Sono riusciti a liberarsi e hanno subito avvertito le forze dell'ordine. Nessuna conseguenza anche per l’anziana padrona di casa.