Violenze a Capodanno, il giovane immigrato in tv: "Se sono ubriaco e lei ha la te*** di fuori, farei lo stesso"

"Se una donna mette il pantaloncino fino a qua (corto), e la te** di fuori, anche io farei la stessa cosa". Parola di un ragazzo straniero. Raggiunto dai microfoni di 4 di Sera, il giovane commenta le violenze sessuali avvenute la notte di Capodanno in Piazza Duomo, a Milano. "Se sono ubriaco - rincara la dose - e vedo la te*** così... farei lo stesso". Ma anche di fronte al cronista, l'uomo non intende cambiare idea: "Cosa posso fare? Sono che non è giusto, però quando tu vedi una ragazzo così". Quanto basta a scatenare la reazione di Matteo Salvini che, condividendo il filmato, commenta: "Schifoso, tolleranza zero per questa gente".

Il leader della Lega, nonché ministro dei Trasporti, torna sulla proposta di dotare le forze dell'ordine di taser: "Quando ero ministro dell'Interno abbiamo avviato la sperimentazione della pistola elettrica che immobilizza per una trentina di secondi, per permettere al poliziotto di intervenire senza mettere a rischio la vita: dovrebbe essere data a tutti, vigili urbani, agenti di polizia penitenziaria, polizia e carabinieri, perché altrimenti finisce come a Capodanno".

E ancora, ospite di Dritto e Rovescio, ha voluto mandare una chiara frecciata a Pd e compagni: "Si parla tanto di patriarcato quando c'è un delinquente italiano, maledetto lui, che uccide una ragazza, ma poi c'è un silenzio surreale da parte della stragrande maggioranza delle tv e dei giornali, quando ci sono reati sessuali nel cuore dell'Italia, ma lì scompare il patriarcato".