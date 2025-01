Ortisei, come muoiono a un'ora di distanza dopo 64 anni di matrimonio

18 gennaio 2025 a

Sposati da 64 anni, Maria e Christian Runggaldier si spengono a un'ora di distanza. La storia commovente arriva da Ortisei. I due, 89 anni lui e 88 lei, erano una coppia molto conosciuta in città. Maria era cresciuta in una famiglia numerosa con cinque fratelli e, dopo il matrimonio con Christian, aveva gestito insieme al marito un maso a Nova Levante. Poi avevano deciso di trasferirsi nel centro di Ortisei, dove in un secondo momento hanno aperto una pensione e un ristorante. Chi li ha conosciuti parla di un matrimonio solido e caratterizzato da sempre da un profondo senso di complicità.

Ogni mattina Maria e Christian si concedevano una passeggiata insieme per poi prendere un caffè al bar. Dalla loro unione sono nati cinque figli, Oskar, Werner, Waltraud, Martina e Gerald. La coppia di recente godeva anche dell'affetto di 14 nipoti e otto pronipoti. Purtroppo, però, negli ultimi anni le condizioni di salute di entrambi sono peggiorate, come riporta il Corriere della Sera. Christian, che aveva problemi cardiaci, era stato ricoverato più volte. Fino alla morte nel pomeriggio del 17 dicembre. La moglie non avrebbe resistito al dolore della perdita e si è spenta circa un’ora dopo.

Tutti quelli che li conoscevano dicono che "la loro storia, raccontata oggi dai figli e dai nipoti, è un esempio di quanto possa essere forte il legame tra due persone che hanno condiviso un’intera esistenza. Sono un esempio anche per tanti giovani. Rappresentano la forza a la bellezza di credere sempre all’amore di una vita. Fino in fondo".