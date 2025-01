Meteo, la tempesta Herminia si abbatte sull'Italia: crolla un muro a Genova, bomba d'acqua a Firenze

28 gennaio 2025 a

Violento maltempo in Italia per effetto della super tempesta Herminia, che dopo aver attraversato l’Europa nord-occidentale, causando blackout e inondazioni in Inghilterra, Spagna e Francia, ora è arrivata anche nel nostro Paese. Si tratta di una perturbazione atlantica che porta con sé piogge, vento forte e neve. Intanto, si verificano i primi disagi e incidenti sul territorio. Per via del forte maltempo che si è abbattuto ieri sera in Liguria, è crollato un muro di contenimento su via dei 5 Santi a Genova. E ora i vigili del Fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di feriti. Inoltre, per via di frane diffuse provocate sempre dal maltempo, diverse strade sono state chiuse in Liguria, come la Statale 35 dei Giovi, nei pressi di Busalla, e l'Aurelia a Borghetto Vara, nello spezzino.

Le regioni più a rischio in questo momento sono quelle del Nord e le zone lungo i settori tirrenici, dove le raffiche di vento toccano addirittura i 90-100 km/h, con punte superiori nelle zone montuose delle Alpi e dell’Appennino. Il vento forte, tra l'altro, aumenta il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Intanto, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. La Liguria, in particolare, si trova in allerta rossa a partire dalle 18 di lunedì 27 gennaio per rischio idrogeologico sul settore di levante. Allerte arancioni, invece, sono state diramate in alcune aree dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Liguria, mentre undici regioni rimangono sotto allerta gialla.

Bomba d'acqua anche a Firenze, dove pioggia e forte vento questa mattina hanno avuto ripercussioni sulla viabilità. La polizia municipale ha segnalato interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall'Oltrarno al Galluzzo, e nei sottopassi e anche per qualche ramo caduto.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, domani, mercoledì 29 gennaio, sono attese schiarite al Centro-Nord, mentre al Sud il tempo potrebbe rimanere instabile. Giovedì 30, invece, una nuova perturbazione potrebbe portare nuove piogge su alcune aree del Nord. La Protezione Civile, nel frattempo, invita i cittadini a consultare il sito ufficiale per aggiornamenti e norme di comportamento in caso di condizioni meteorologiche avverse.