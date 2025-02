Biella, fermano ladro in autostrada: poliziotti presi a martellate, uno è gravissimo. Poi gli spari

06 febbraio 2025 a

a

a

Attimi di terrore in autostrada sulla bretella Ivrea-Santhià, alla stazione di servizio di Viverone Sud. Due agenti di polizia sono state colpiti a martellate questa mattina, giovedì 6 febbraio. I poliziotti sono stati aggrediti dal conducente di un veicolo. Come riporta la Stampa, durante un banale controllo l'automobilista è andato in escandescenza: ha preso un martello dalla sua auto e ha iniziato a colpire i due agenti della Polstrada di Settimo.

A quel punto i due poliziotti hanno estratto la pistola per difendersi. E nella foga sono esplosi alcuni colpi contro l'aggressore, che è rimasto ferito. Uno dei due agenti sarebbe molto grave. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli. I fatti sono avvenuti sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, che collega la A4, la Torino-Milano, con la A5, la Torino-Aosta.

I poliziotti avevano fermato l'autista perché poco prima aveva rubato l'auto di un capocantiere in un cantiere nelle vicinanze, sfondando la recinzione e immettendosi sull'autostrada A4. Il ladro, per sfuggire ai controlli, ha preso a martellate gli agenti. Poi i colpi di pistola che hanno ferito l'aggressore e uno dei poliziotti. L'elicottero del pronto soccorso ha raggiunto l'area di servizio e ha caricato sia l'aggressore che uno dei due poliziotti: il primo aveva una ferita di arma da fuoco, il secondo un trauma cranico da corpo contundente. L'aggressore è ricoverato al Cto di Torino, così come uno dei due agenti, vigile e cosciente.