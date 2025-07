Monza, rivolta degli agenti di polizia contro il manuale "per abolirli"

Abolire la Polizia? Non è uno scherzo, è quanto spera di fare un gruppo di attivisti del centro sociale Boccaccio di Monza. «Ma di cosa ci meravigliamo in un Paese dove dei terroristi degli anni ‘70 fanno lezione all’Università?» dice Massimiliano Pirola, segretario provinciale Sap, sindacato di polizia. «C’è una parte della sinistra che ogni tanto ne spara una. Ricordo bene come era Milano quando ero bambino, restavo bloccato dai cortei degli estremisti che attaccavano gli uomini in divisa. Oggi fanno provocazione travestita da insegnamento, ma siamo noi delle forze dell’ordine ad andare ad aiutare ogni giorno migliaia di persone». Probabilmente gli organizzatori cercavano un po’ di visibilità lanciando una provocazione che sapevano avrebbe colpito nel segno, del resto è stata organizzata nel capoluogo della ricca Brianza, avevano bisogno di lasciare il segno per farsi notare. I famosi 15 minuti di gloria che, come si suol dire, spettano ad ognuno di noi. E così vai col grido di liberi tutti, in galera non ci va più nessuno.

«Io vorrei l’abolizione di chi va a spaccare le cose – aggiunge Pirola - Noi andiamo nelle scuole ad insegnare la legalità e questi ci vogliono eliminare. Se non ci fossero i criminali, lo spaccio per strada e nei parchi, gli scippi, non ci sarebbe bisogno di forze dell’ordine». «Non è bello lavorare quando c’è un clima ostile. Vorrei fare un incontro con questi soggetti per capire come ragionano – dice ancora – Ci sminuiscono e glielo lasciano fare. Quelli di sinistra fanno carriera sulla pelle delle forze dell’ordine, si alimenta il cattivo pensiero dei ragazzi, come se andassimo a manganellare a destra e a manca. È un delirio ideologico che offende chi serve lo Stato». «Sono sconcertanti, chi propone di smantellare la polizia dimostra un’inquietante cecità verso la realtà quotidiana: ogni giorno migliaia di operatori della sicurezza intervengono per fermare soprusi, per difendere donne vittime di violenza, per soccorrere cittadini in difficoltà, per contrastare traffici criminali che minacciano l’intera collettività» si legge in una nota del Sap provinciale.