Lourdes, malata di sclerosi va in pellegrinaggio e torna a camminare. I neurologi: "Inspiegabile"

È diventato un caso la storia di Antonia Lofiego . La 67enne era malata di sclerosi laterale primaria. Almeno fino a quando non è andata a Lourdes . Antonia (Raco il cognome di nascita), già su sedia a rotelle, dopo l'immersione nelle acque del santuario francese ha ripreso a camminare. "Una volta rientrata a casa si è sentita subito meglio, ha ripreso a camminare, tanto che il marito di fronte a tutto ciò è svenuto". A raccontare la vicenda è l' Istituto Auxologico italiano che fa sapere che è in corso proprio a Lourdes "la conferenza stampa della commissione medica che discuterà tutti gli elementi clinici e scientifici che accerterebbero la guarigione 'inspiegabile' di una signora italiana".

"Quando la medicina si inchina davanti al miracolo", titola la testata. "Dopo controlli e verifiche molto rigorose - si legge - la scienza finisce per arrendersi quando non riesce a 'spiegare' queste remissioni spontanee. Senza questo lavoro scientifico, conditio sine qua non, la Chiesa non può riconoscere una guarigione come 'miracolosa'".