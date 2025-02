Franco Gabrielli molla Milano: ora Beppe Sala è senza consulente

Daniela Brucalossi 07 febbraio 2025 a

a

a

Fine corsa per Franco Gabrielli, il superpoliziotto chiamato nell’ottobre 2023 da Beppe Sala come delegato per la sicurezza e la coesione sociale del sindaco di Milano. Una scadenza non resa nota ma che si dice fosse stata programmata e concordata con Palazzo Marino all’inizio del mandato a titolo gratuito. Prefetto, ex capo della Polizia e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il governo Draghi, Gabrielli rappresentava quella figura di estremo spessore necessaria al Comune di Milano per far fronte a un’emergenza sicurezza che stava creando forti tensioni tra la cittadinanza. Infatti, nonostante la maggior parte dei reati nella Madonnina fosse in calo, si registrava non sono stati fatti miracoli ma, sotto questo punto di vista, effettivamente qualcosa è cambiato.

Grazie anche ai 242 vigili in più all’interno dell’organico (da maggio 2022 ne sono stati assunti 707, a fronte di 465 uscite), la presenza degli agenti in strada è aumentata del 30% durante il giorno e del 15% la sera. Se nel 2021, gli agenti in strada erano il 48% dell’organico, oggi rappresentano il 54%. In particolare, tra giugno e novembre 2024, c’è stato un incremento di circa 28 unità in media al giorno. Nove al mattino e al pomeriggio, sette alla sera e tre la notte. In aumento anche i cosiddetti “pattuglioni” - composti da circa 60 agenti – per il presidio serale e notturno dei quartieri più difficili, come Corvetto e piazzale Selinunte. L’obiettivo sarebbe quello di estenderli anche ad altri quartieri. Altra novità è stato il ritorno dei vigili di prossimità, ovvero quegli agenti che si occupano di pattugliare a piedi o in auto le strade dei quartieri, di presidiare gli incroci, i mercati e le aree davanti alle scuole. Sono 216: 108 al mattino e 108 al pomeriggio, dalle 7 alle 20, dal lunedì al venerdì.

Da Collot a Sala, sinistra rossa di vergogna: Ramy e fango, chiedete scusa ai carabinieri



Insomma, qualche miglioramento nel quadro della sicurezza cittadina è stato introdotto: vedremo se, concretamente, se ne vedranno gli effetti. Certo che, se si guarda la situazione nel suo complesso, l’intervento di Gabrielli non è stata che una goccia dell’oceano. Infatti, Milano è ancora maglia nera per la sicurezza. Nel 2024, la Prefettura ha registrato solo un leggero miglioramento: una diminuzione del 10% per quanto riguarda reati di strada, rapine in pubblica via e furti e del 2% per i furti in abitazione e 'con destrezza'. Ancora tante le aggressioni e le violenze sessuali.



Eppure il centrosinistra non si lascia sfuggire l’occasione per ‘corteggiare’ Gabrielli, forse anche in vista delle prossime elezioni comunali a Milano, dove pare che qualche dirigente dem lo voglia come candidato. Il Superpoliziotto sarà ospite speciale del convegno “Dagli stupri di Caivano alle molestie di Milano. Oltre la paura: uno sguardo differente sulla sicurezza”, promosso dalla senatrice del Pd Valeria Valente e dal gruppo del Pd al Senato. Per il centrodestra milanese, la nomina di Gabrielli non è stata altro che un’azione di “distrazione di massa” messa in atto da Palazzo Marino. «Non stupisce che Gabrielli scappi da Milano abbandonando la nave che affonda. Dopo un anno a mezzo da consulente all’incompetente amministrazione comunale, temo che abbia fatto la scelta migliore per salvaguardare la sua immagine di uomo delle Forze dell’Ordine efficiente», interviene Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega. «D’altronde, non ha particolarmente inciso a Milano. Probabilmente non per suo demerito, ma per l’incompatibilità di visione con la sinistra milanese, cercando di parare qualche colpo anche difendendo l’indifendibile modus operandi dell’amministrazione Sala».

Il mancato rinnovo di Gabrielli «è un chiaro segnale della mancanza di fiducia dello stesso ex capo della Polizia nei confronti non solo del primo cittadino ma dell’intera amministrazione Comunale», sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino, Riccardo Truppo. «È chiaro- conclude - che Gabrielli, in questo particolare ruolo, non abbia esaurito completamente il proprio compito in quanto la messa a punto della sicurezza in città, soprattutto nella nostra che è peggiorata sensibilmente per colpa dei governi di sinistra degli ultimi 14 anni, è cosa che va fatta in maniera continuativa».