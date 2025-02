Il governo riscrive il piano contro l'antisemitismo

20 febbraio 2025 a

Cambia la strategia del governo italiano contro l’antisemitismo. Quella precedente risale al 2021: un altro esecutivo (lo guidava Mario Draghi), un altro coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo (la professoressa Milena Santerini, oggi c’è il generale Pasquale Angelosanto) e soprattutto un’altra epoca. Nessuno, allora, poteva immaginare quello che sarebbe avvenuto il 7 ottobre del 2023 in Israele, né l’ondata d’odio contro gli ebrei che si sarebbe scatenata in Italia e in Europa nei mesi successivi.