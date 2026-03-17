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Garlasco, l'avvocato Cataliotti sgancia la bomba: "Idea chiara sull'arma del delitto"

martedì 17 marzo 2026
Garlasco, l'avvocato Cataliotti sgancia la bomba: "Idea chiara sull'arma del delitto"

1' di lettura

Il caso del delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, si avvicina a una fase cruciale nel marzo 2026, a circa un anno dalla riapertura delle indagini su Andrea Sempio (amico del fratello della vittima, indagato per concorso nel delitto).Mentre prosegue lo scontro tra consulenti informatici della famiglia Poggi e la difesa di Alberto Stasi (già condannato in via definitiva), l'attenzione si concentra sulla perizia medico-legale depositata dalla professoressa Cristina Cattaneo in Procura.

I risultati, ancora non resi noti alle parti (fase di discovery imminente), potrebbero ridefinire aspetti chiave come l'orario e la dinamica dell'aggressione, con indiscrezioni su un'aggressione in più fasi e tempi più lunghi rispetto a quanto ritenuto in passato. Questo potrebbe rimettere in discussione l'alibi di Stasi (basato sui 23 minuti tra apertura porta e accensione PC) e influire sulla posizione di Sempio.Un elemento rimasto oscuro per anni è l'arma del delitto, mai ritrovata.

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L'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, intervistato a Mattino Cinque, ha dichiarato che la difesa ha "idee molto chiare": si tratterebbe di una sola arma (non multipla, come ipotizzato di recente), identificata grazie a un plastico in scala reale del corpo di Chiara, ricostruito dalle foto delle ferite per definire materiale, dimensioni e morfologia dello strumento.

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