Referendum giustizia, "Portobello" ci ricorda che le toghe non pagano mai

Trentaduemila vite distrutte da errori giudiziari e nessun magistrato ha pagato (dal 1992 al 2020). Ha pagato anzi lo Stato per un ammontare di 870 milioni di euro. È questo uno degli argomenti su cui si batte e ribatte da parte dei sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia. La serie Portobello sul caso eclatante di Enzo Tortora incastrato da pentiti che lo accusarono di far parte della Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo evidenzia in modo esemplare come vengano disintegrate la vita, la reputazione, il privato di un uomo vittima di malagiustizia. Portobello si può vedere su Hbo Max che fa capo a Warner media ma avrebbe meritato di certo una rete generalista per aiutare un pubblico più vasto a riflettere sulla necessità di mettere la casta della magistratura dinanzi ai propri errori.

«Mi dispiace - ha detto Gaia Tortora - per tutte le persone che mi stanno fermando e che non possono permettersi una piattaforma». Fabrizio Gifuni interpreta magistralmente Enzo Tortora, la sua sofferenza non ostentata, il sonno che non riesce ad arrivare, l’angoscia che si traduce in male fisico, il suo stato d’animo confessato in una telefonata a Marco Pannella: «Mi sento come in un tritacarne«. La sua impotenza dinanzi a un giudice istruttore ostile che lo tratta già da condannato. La serie di Bellocchio ci parla di arroganza e di presunzione: quella dei pentiti cutoliani e quella dei magistrati. Il libro di Vittorio Pezzuto Applausi e sputi che ricostruisce minuziosamente la gogna mediatica che contribuì al linciaggio morale di Tortora fa comprendere molto bene anche il conformismo del sistema dell’informazione e di quel mondo dello spettacolo dove in questi giorni in tanti si sono sentiti in dovere di scendere in campo evocando scenari antidemocratici in caso di vittoria del Sì. Un conformismo, dunque, che attraversa i decenni. Trentaduemila vite distrutte da errori giudiziari per cui non pagano i giudici ma lo Stato, si diceva. Non ci fu solo Tortora. Anche Lelio Luttazzi fu sbattuto in cella a Regina Coeli per un mese per una telefonata a Walter Chiari che convinse gli inquirenti che fosse complice di un traffico di stupefacenti. «Ma può un giudice trasformarsi in persecutore?» si chiese Luttazzi reduce da quella terribile esperienza che ovviamente compromise la sua carriera. Era il 1970.