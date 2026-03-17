Raffaella Carrà, il siluro di Giancarlo Magalli sul figlio segreto: "Non c'era mai"

Il mistero attorno all’eredità di Raffaella Carrà si arricchisce di un nuovo capitolo. E stavolta a parlare è uno che la conosceva davvero, cioè Giancarlo Magalli, storico autore e volto Rai, che rompe il silenzio e lo fa con parole che pesano come macigni, soprattutto nell’ignorare l’esistenza di un figlio segreto della conduttrice romagnola: “Per niente. Proprio non l'ho mai sentito nominare”.

Come racconta anche Il Messaggero, che ha intervistato Magalli, il legame tra lui e la Carrà nasce negli anni ’80, ai tempi di “Pronto, Raffaella?”. Un programma diventato cult, nato quasi per caso: “Avevamo scritto il programma per Gianni Morandi… Poi cambiò idea. Fu allora che Boncompagni disse: ‘Guarda che Raffaella Carrà lo farebbe benissimo’. E lei, diva già consacrata, si presentò così: ‘Io sono qui a fare un lavoro che non so se so fare’. Umiltà pura. La diva che ammette una sua debolezza”. Oggi si parla di eredità, di un presunto figlio, di un nome che spunta dal nulla: Gian Luca Pelloni Bulzoni. E Magalli non ha dubbi: “Non lo so, mi pare molto strano. Non le ho davvero mai sentito fare il suo nome”.