Papa Francesco, due messaggi su X: "Non abbiate paura di rischiare sull'amore"

Su X sono comparsi due messaggi tratti dai testi che il Papa ha preparato per la messa giubilare dei diaconi e per l’Angelus che non ha guidato ma di cui è stato diffuso il testo. "In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo!", il ringraziamento su X contenuto nel testo dell’Angelus.

"Vi esorto a continuare con gioia il vostro apostolato e - come ci suggerisce il #VangeloDiOggi - ad essere segno di un amore che abbraccia tutti, che trasforma il male in bene e genera un mondo fraterno. Non abbiate paura di rischiare l’amore!", l’altro messaggio diffuso anche via X dal Papa tratto dall’omelia scritta per la messa giubilare. Intanto questa sera, alle ore 20, nella chiesa di San Domenico a Bologna, il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, presiederà il Santo Rosario per la salute di Papa Francesco. La preghiera verrà trasmessa in diretta su Tv2000 (canale 28) e su Play2000 (la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000). Uniamoci nella preghiera per Papa Francesco, invitando anche le nostre comunità alla partecipazione.