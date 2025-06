Leone XIV e Castel Gandolfo, la scelta: strappo con Papa Francesco

Altra differenza tra Leone XIV e Papa Francesco? L'uso della residenza di Castel Gandolfo. Sì, perché se Bergoglio aveva preferito rinunciare a trascorrere lì le proprie vacanze estive - trasformando la residenza in un museo -, lo stesso non si può dire del suo predecessore. Il Papa trascorrerà nelle Ville Pontificie un paio di settimane a luglio e poi qualche giorno a ferragosto. Papa Prevost si ritirerà a Castel Gandolfo proprio dal 6 al 20 luglio e poi di nuovo nei giorni a ridosso del 15 agosto.

A renderlo noto il Vaticano, che ha annunciato la presenza di Leone XIV nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo a partire dal pomeriggio di domenica 6 luglio. Papa Leone, lo scorso 29 maggio, a sorpresa si era recato nella residenza pontificia, suscitando grande entusiasmo tra gli abitanti dei Castelli. In particolare, Leone aveva visitato il progetto Borgo Laudato sì e, con l’occasione, il Palazzo Papale.

L'ultimo Papa a soggiornare a Castel Gandolfo era stato Benedetto XVI. Stando alle prime informazioni, Prevost celebrerà la messa domenica 13 luglio, alle 10, nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Alle ore 12 reciterà la preghiera dell’Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9.30 il Santo Padre celebrerà la messa nella Cattedrale di Albano e alle 12 reciterà l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Poi, nel pomeriggio, tornerà in Vaticano.