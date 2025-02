Papa Francesco, l'ultimo bollettino: "Le condizioni rimangono critiche, ma resta vigile"

23 febbraio 2025 a

"Le condizioni del Santo Padre permangono critiche; tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie. Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia". Lo si legge in un aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

"Alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo - si legge ancora nel bollettino sul Papa -. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali. Stabile è rimasta la piastrinopenia". L'aggiornamento specifica che la "complessità del quadro clinico, e l'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata". Papa Francesco "continua a essere vigile e ben orientato. Nel corso della mattina di domenica 23 febbraio, presso l'appartamento allestito al decimo piano, il Pontefice "ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui".

"Oggi a bordo una bambina di 6 anni, Olivia, mi ha portato un disegno con dei cuoricini e mi ha chiesto: 'Visto che fai il pilota, perché non lo lanci sull'ospedale dove è ricoverato Papa Francesco'? È successo per caso, ma lo vedo come un segno di speranza". Lo ha detto a LaPresse Aldo Cagnoli, amico di Bergoglio, pilota e vicepresidente del Pontificio comitato per la Giornata mondiale dei bambini. Proprio oggi il Papa ha ringraziato i bambini per i disegni e le lettere che gli hanno dedicato in questi giorni e si è detto colpito. "Il recente summit sui diritti dei bambini dello scorso 3 febbraio - dice ancora Cagnoli - è stato un momento incredibile, che ha certificato il fatto che nel pontificato di Papa Francesco l'attenzione ai bambini ha preso un senso pratico. È un segnale, una nuova luce. I bambini stanno marcando in maniera decisivo il pontificato di Papa Francesco, perché dà un peso alla loro presenza e al loro futuro".